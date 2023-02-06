ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل تركيا إلى 15 شخصا

كشف مسؤولون أترك إلى وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى15 شخصا.

يأتي ذلك في كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن وقوع 6 زلازل مختلفة في جنوب البلاد، ما تسبب في انهيار العديد من الأبنية في البلاد.

وكانت أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن زلزال جنوب تركيا وصلت شدته إلى 7.9 على مقياس ريختر.

وكان أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.7على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7على مقياس ريختر.

وشعرعدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان بهزة أرضية استمرت لفترة.



وقال مركز ألماني إن زلزال ضرب جنوب تركيا بلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات.