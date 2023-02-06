الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 111 وفاة و516 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء زلزال عنيف ضرب عدة محافظات إلى 111 وفاة و516 إصابة.



وأضافت الوزارة - حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) ـ أن الضحايا سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال.



وكان معاون وزير الصحة السورية الدكتور أحمد ضميرية قد أكد -في وقت سابق- أنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات، لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد المستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.