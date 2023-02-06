عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السير بسيارة تنبعث منها رائحة كريهة يعرضك لغرامة 1500 جنيه بقانون المرور

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وضع قانون المرور عقوبات على كل من يرتكب مخالفة مرورية فى الشارع المصرى ، بهدف عودة الإنضباط إلى الشارع المصرى مرة اخرى.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

ووضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور ، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

وطبقا لـ قانون المرور تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة السير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ:

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها. 

قانون المرور مخالفات المرور مركبة طفاية حريق فعل فاضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن

ترشيحاتنا

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

7 ريختر .. البحوث الفلكية يعلن أماكن تأثرت بـ زلزال اليوم

35 جنيها للمادة|رسوم تظلمات الإعدادية 2023 في جميع المحافظات وخطوات تقديمها ..صور

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم| وما احتمالية حدوث تسونامي

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة والأشجار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

زلزال اليوم.. هزة أرضية استغرقت 60 ثانية خلفت 800 قتيل و2000 مصاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عن عيوب لايمكن تقبلها بالعلاقة الزوجية

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

بـ 210 ملايين جنيه.. ابنة عبد الوهاب تفجر مفاجأة بشأن أغلى فيلا في مصر| تفاصيل

بفستان لافت.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ