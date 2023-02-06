زلزال اليوم.. هزة أرضية استغرقت 60 ثانية خلفت 800 قتيل و2000 مصاب

ضرب زلزال اليوم، مناطق في جنوبي تركيا فجر الإثنين 6 فبراير 2023، وشعر به سكان تركيا والدول القريبة، منها سوريا ولبنان ومصر، فيما كشف مسؤولون أتراك لوكالة الصحافة الفرنسية، عن تفاصيل زالزال اليوم، ارتفاع اعداد ضحاياه.

تفاصيل زالزال اليوم في تركيا

وقال وزير الداخلية التركي، في أولى التصريحات عن زالزال اليوم، أن ما حدث كان عبارة عن 6 زلازل مختلفة في جنوبي تركيا ، ما تسبب في انهيار العديد من الأبنية في البلاد، فيما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ، أن زلزال اليوم جنوبي تركيا وصلت شدته إلى 7.9 ريختر.

من جانبه، أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.7 ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعر به عدد من دول البحر المتوسط منها مصر وسوريا ولبنان، مشيرا إلى أن زلزال اليوم، كان في مدينة غازي عنتاب، وبلغت قوته، أكثر من 7.7 ريختر.

مئات القتلي والآف الجرحي في تركيا

أما عن تأثير زالزال اليوم على تركيا وسوريا، فقد سقط عشرات القتلى والجرحى في مدن تركيا وسوريا، بسبب زلزال اليوم، المدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر حيث ضرب محافظات كهرمان مرعش جنوبي تركيا، فجر اليوم الإثنين، وذكر نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، سقوط 284 قتيلا و2323 مصابا، وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب وحماة واللاذقية، فيما أشار نائب الرئيس التركي إلى أن الزلزال وقع في ظروف جوية صعبة، كما تم إيقاف أوقفت حركة الطيران في غازي عنتاب وهاتاي جنوبي تركيا.

من جهته أعلن وزير الداخلية التركي، أن بلاده رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية، بعدما سجلت بلاده 6 هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق ومصر.

التقارير الإعلامية التركية، أكدت أن الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب إحاطة عاجلة من مسؤولي المناطق المتضررة في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزال اليوم هز منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق سبعة كيلومترات، ولحقت أضرارا كبيرة بالمباني والمنازل.

مئات القتلي والجرحي في سوريا

أما عن تأثير زالزال اليوم على سوريا، فقد أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب وحماة واللاذقية، وبلغت قوته 7.9 درجة.

ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية أن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، بينما قال مصدر في الخدمة المدنية في حماة إن عدة مبان انهارت هناك.

أمريكا ومصر.. دعم دولي لتركيا وسوريا

ونظرا لحجم الكارثة، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطات الأمريكية لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الاكثر تضررا في زلزال سوريا وتركيا، ونقل البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجه بسرعة توجيه المساعدة.

كما أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، بينما أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الإثنين عن تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا.

وذكر البيان أن مصر تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركى والسورى، وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدة.

كيف تحمي نفسك من الزلزال؟

ويقدم لكم موقع "صدى البلد"، بعض النصائح العاجلة والمهم، التي تحميك حال حدوث زلزال:

ماذا تفعل إذا حدث زلزال وأنت في المنزل؟

لا تتحرك أثناء الزلزال إلا بضع خطوات للوصول إلى أقرب مكان آمن؛ وعليك أن تنتظر داخل المنزل حتى يتوقف الاهتزاز وتشعر بأن الخروج أصبح آمنا.

وحال عدم وجود مكتب أو طاولة بجانبك قم بتغطية وجهك ورأسك بذراعيك وانحني في ركن داخلي من المبنى.

ويجب عدم استخدام المصعد أثناء الزلازل، الابتعاد عن الزجاج والنوافذ والأبواب والجدران الخارجية وأي معلقات قد تسقط مثل الأثاث والخزائن والمزهريات والصور.

ومن الضروري الانتباه إلى غلق جميع مصادر الماء والغاز والكهرباء.

ماذا تفعل إذا حدث زلزال وأنت تقود سيارة؟

يجب أن تتوقف بعيدا بما تسمح به حدود السلامة إلى جانب الطريق؛ مع استخدم الفرامل وقم بإيقاف محرك السيارة.

انتظر داخل السيارة ولا تخرج حتى ينتهي الشعور بالهزة.تجنب التوقف قرب أو أسفل المباني والأشجار والجسور والأسلاك.

ماذا تفعل بعد انتهاء الزلزال؟

أهمها ما تفعله الإسعافات الأولية؛ والتي تبدأ بتفقد ما إذا كان هناك إصابات بين المتواجدين من عدمه؛ مع وقف أي نزيف بالضغط المباشر على الجرح؛ ولا تحرك الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة إلا في حال تعرضهم لخطر إضافي.

القيام بعمل تنفس صناعي في حال وجود أشخاص يعانون من صعوبة في التنفس.