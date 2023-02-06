لا تتركها أثناء النوم|حافظ سلماوي يوضح الطريقة الصحيحة لتشغيل الدفايات الكهربائية.. فيديو

قال الدكتور حافظ سلماوي ، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق ، إن استهلاك التكيفات ذات الدورة العكسية للهواء للتدفئة استهلاكها في الطاقة الكهربائية أقل من التكيفات التي بها عنصر تسخين ، منوها أن أخطر أنواع الدفايات هي الدفايات ذات العنصر المتوهج ، والتي بها شموع مضائه .

وأوضح الدكتور حافظ سلماوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مخاطر الدفايات سببها أن استهلاك الشمعات للكهرباء يصل لـ 2000 وات في حالة عدد الشمعات الكبير ، موضحا أن طريقة التدفئة ووجود الدفايات متصلة بفيشة ليست لديها نفس القدرة على توصيل التيار يسبب حدوث ماس كهربائي .

وحذر " سلماوي " من ترك الدفايات خلال النوم ، لأنه في هذه الحالة لا يمكن ملاحظة حدوث المخاطر ، موضحا أن دفايات الشمع لا تسبب سحب الاكسجين، ولكن هذا يحدث مع دفايات الغاز القديمة.

وأوضح أن الطريقة الصحيحة للتدفئة هو تشغيل الدفاية أثناء الاستيقاظ لفترة ، ومن ثم اغلاقها ، والاطمئنان لعدم وجود مخاطر.