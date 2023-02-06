الدمرداش يستقبل وفد معهد تكنولوجيا المعلومات أثناء زيارته لجامعة العريش

تزور الدكتورة هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، جامعة العريش محافظة شمال سيناء، بهدف بحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة ، وعرض الخطط و البرامج التدربية المقدمة للطلاب خلال العام الجامعي الجديد .والعمل على دعم فريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بجامعة العريش.

وفد المعهد

وقد استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، وفد معهد تكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبرفقتها شريف شرف مدير التدريب الاحترافي بالمعهد ، وبسمة جعفر مدير إدارة الموارد البشرية بالمعهد ، وعلي جمال مدير التدريب بالمحافظات ، ووليد سميح مدير الدعم الفني بالمعهد .



وتشمل الزيارة تفقد رئيس الجامعة ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومرافقيها مركز التطوير التكنولوجي ومركز تقييم الامتحانات بالحرم الجامعي .