اقتصادية ومفيدة.. طريقة تحضير المسقعة ألذ من المطاعم

تعد المسقعة من الأكلات المميزة والاقتصادية ، التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير المسقعة بوصفات مميزة ولذيذة .
وإليك طريقة تحضير المسقعة بالخطوات
مكونات المسقعة
باذنجان رومى
فلفل رومى
فلفل حامى
ثوم
عصير طماطم
خل
كمون
ملح
بطاطس حسب الرغبة
طريقة تحضير المسقعة
1- أغسلي الباذنجان وتقشيره جيدًا، ثم قطعيه إلى حلقات والفلفل أيضا.
2- في مقلاة على النار سخنى الزيت جيدًا حتى يكون جاهز للقلى، ضعى شرائح الباذنجان حتى تأخذ اللون الذهبى
3- صفي الباذنجان، ثم أقلى الفلفل بنفس طريقة الباذنجان، وصفيه من الزيت بنفس الطريقة
طريقة عمل المسقعة
4-إن كنتِ ترغبين فى إضافة البطاطس إلى صينية المسقعة، قومى بتقشيرها وتقطيعها وقليها بالطريقة العادية.
5- في صينية قومى بوضع قليل من الزيت ثم ضعى الثوم وانتظرى حتى يأخذ اللون الذهبى.
6- ضعي الخل، ثم ضعى عصير الطماطم، وضعى الكمون والملح وجوزة الطيب حسب رغبتك، وانتظرى حتى ينضج.
7- قبل أن تنضج الطماطم بدقيقتين، ضعى شرائح الباذنجان والفلفل وأصابعى البطاطس فى الصينية بشكل منظم، واتركيها على النار لمدة 4 دقائق.