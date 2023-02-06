اقتصادية ومفيدة.. طريقة تحضير المسقعة ألذ من المطاعم

تعد المسقعة من الأكلات المميزة والاقتصادية ، التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير المسقعة بوصفات مميزة ولذيذة .

وإليك طريقة تحضير المسقعة بالخطوات

مكونات المسقعة

باذنجان رومى

فلفل رومى

فلفل حامى

ثوم

عصير طماطم

خل

كمون

ملح

بطاطس حسب الرغبة

طريقة تحضير المسقعة

1- أغسلي الباذنجان وتقشيره جيدًا، ثم قطعيه إلى حلقات والفلفل أيضا.

2- في مقلاة على النار سخنى الزيت جيدًا حتى يكون جاهز للقلى، ضعى شرائح الباذنجان حتى تأخذ اللون الذهبى

3- صفي الباذنجان، ثم أقلى الفلفل بنفس طريقة الباذنجان، وصفيه من الزيت بنفس الطريقة

طريقة عمل المسقعة

4-إن كنتِ ترغبين فى إضافة البطاطس إلى صينية المسقعة، قومى بتقشيرها وتقطيعها وقليها بالطريقة العادية.

5- في صينية قومى بوضع قليل من الزيت ثم ضعى الثوم وانتظرى حتى يأخذ اللون الذهبى.

6- ضعي الخل، ثم ضعى عصير الطماطم، وضعى الكمون والملح وجوزة الطيب حسب رغبتك، وانتظرى حتى ينضج.

7- قبل أن تنضج الطماطم بدقيقتين، ضعى شرائح الباذنجان والفلفل وأصابعى البطاطس فى الصينية بشكل منظم، واتركيها على النار لمدة 4 دقائق.