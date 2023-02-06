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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر شويجو.. تحرك عاجل للقوات الروسية في سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، الوزير سيرجي شويجو، أمر القوات الروسية في سوريا بمساعدة سلطات البلاد في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وجه وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في التعامل مع عواقب الزلزال الذي وقع على أراضي الجمهورية".

وأكدت الوزارة، أنه يجري بمشاركة أكثر من 300 جندي روسي، و60 وحدة هندسية عسكرية المساعدة في التعامل من تداعيات الزلزال في سوريا.

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وسرعان ما نشر المركز الروسي للمصالحة، ست نقاط للمساعدات الإنسانية للضحايا من مستلزمات الطعام والضروريات.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

سوريا تركيا روسيا وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية

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