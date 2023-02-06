عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفارس الشهم 2.. الإمارات تدفع بقرق الإنقاذ لمساعدة تركيا وسوريا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدء عملية «الفارس الشهم – 2»، لتقديم الدعم لكل من سوريا وتركيا، لمساعدتهم في التعامل مع آثار الزلزال الذي ضرب البلدين فجر اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدأت عملية " الفارس الشهم - 2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.

بأمر شويجو.. تحرك عاجل للقوات الروسية في سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال

بعد تقييم الاحتياجات.. الأمم المتحدة تعد بتحرك عاجل لمساعدة سوريا وتركيا

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

وأقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.

سوريا تركيا التعاون الدولي خليفة بن زايد دولة الامارات زلزال سوريا زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

بعد زلزال تركيا وسوريا.. البحوث الفلكية: "سلوك الأرض" لا يمكن التنبؤ به

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

بأمر شويجو.. تحرك عاجل للقوات الروسية في سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال

أثار تركيا تتساقط.. الزلزال يدمر مسجد يني التاريخي في ملاطية |شاهد

توابع قوية.. تركيا تعلن وقوع 120 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال المدمر

معدات ووحدات بحث وإنقاذ.. تركيا تطلب مساعدات طارئة من حلف الناتو

محادثات حساسة.. بيان عاجل من روسيا بشأن "اغتيال زيلينسكي"

هدوء أوروبي مريب.. صدمة في ألمانيا بعد إعلان تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

تحرك عاجل من 6 دول لدعم تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال

نهاية وشيكة لعصر الدولار.. تحذيرات من أكبر ضربة عالمية للعملة الأمريكية

ترشيحاتنا

سوريا تنفي طلب المساعدة من إسرائيل لإغاثة المتضررين من الزلزال

فاركو يتقدم على الزمالك 2-0 في الشوط الأول

لاعبون تحت الأنقاض.. كارثة في نادي كهربا السابق بتركيا بعد الزلزال المدمر

هل توقعات حدوث تسونامي في البحر المتوسط صحيحة؟.. بيان تركي يوضح الأمر

ارتفاع كبير في القتلى والجرحى.. تركيا تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر

بنتي نزلت مرعوبة .. فنانة شهيرة تروي تفاصيل مرعبة عن لحظة وقوع الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية جريئة.. مي الغيطي تستعرض رشاقتها |شاهد

اقتصادية ومفيدة.. طريقة تحضير المسقعة ألذ من المطاعم

لقنوه الشهادة..لحظة وداع طفل على سطح عقار نتيجة زلزال تركيا وسوريا

سرقني وطردني من البيت بالروب.. علا غانم تكشف تفاصيل اعتداء زوجها عليها

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ