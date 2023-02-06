الفارس الشهم 2.. الإمارات تدفع بقرق الإنقاذ لمساعدة تركيا وسوريا

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدء عملية «الفارس الشهم – 2»، لتقديم الدعم لكل من سوريا وتركيا، لمساعدتهم في التعامل مع آثار الزلزال الذي ضرب البلدين فجر اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدأت عملية " الفارس الشهم - 2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

وأقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.