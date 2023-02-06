أعلن تعطيل الدراسة.. نائب الرئيس التركي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1541 قتيلا

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي عن أعداد الضحايا والمصابين وعدد المباني التي انهارت على أثر زلزال تركيا، الذي وقع فجر اليوم.

وأكد فؤاد أوقطاي خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "العربية"، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وصل إلى 1541 قتيلا وحوالي 9733 مصابا، وإنهار ما يقارب من 4371 مبنى.

وأضاف أن الطرق المؤدية للمناطق المتأثرة بهذا الزلزال مسدودة وهناك صعوبات في إيصال المعونات إلى هذه المناطق ويتم استخدام الطرق البديلة، وجميع المدن المنكوبة تم توصيل الكهرباء إليها باستثناء 6 مناطق فقط.

تعطيل الدراسة

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أنه بعد زلزال تركيا تم التنسيق مع وزير التعليم وسيتم تعطيل الدراسة في تركيا سواء المدارس والجامعات إلى يوم 13 فبراير، موضحا أنه سيتم استخدام الجامعات والمدارس والمجمعات الرياضية لإيواء المنكوبين والمتأثرين من هذا الزلزال.