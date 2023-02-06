عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعلن تعطيل الدراسة.. نائب الرئيس التركي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1541 قتيلا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي عن أعداد الضحايا والمصابين وعدد المباني التي انهارت على أثر زلزال  تركيا، الذي وقع فجر اليوم.

وأكد فؤاد أوقطاي خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "العربية"، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وصل إلى 1541 قتيلا وحوالي 9733 مصابا، وإنهار ما يقارب من 4371 مبنى.

وأضاف أن الطرق المؤدية للمناطق المتأثرة بهذا الزلزال مسدودة وهناك صعوبات في إيصال المعونات إلى هذه المناطق ويتم استخدام الطرق البديلة، وجميع المدن المنكوبة تم توصيل الكهرباء إليها باستثناء 6 مناطق فقط.

تعطيل الدراسة

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أنه بعد زلزال تركيا تم التنسيق مع وزير التعليم وسيتم تعطيل الدراسة في تركيا سواء المدارس والجامعات إلى يوم 13 فبراير، موضحا أنه سيتم استخدام الجامعات والمدارس والمجمعات الرياضية لإيواء المنكوبين والمتأثرين من هذا الزلزال.

نائب الرئيس التركي زلزال تركيا فؤاد أوقطاي العربية الزلزال لضحايا والمصابين اخبار زلزال تركيا وسوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

ترشيحاتنا

تهديد خطير.. استراتيجية بايدن تتسبب في كارثة بـ أوكرانيا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد انتشار صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ