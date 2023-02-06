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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استجاب الرئيس السيسي، للإعلامية عزة مصطفى في مناشدتها لعلاج رحمة طه المتضررة من تشوهات في الوجه نتيجة حادث.

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “رحمة فتاة جميلة تعرضت لتشوهات نتيجة حادث كما أن خطيبها تركها بعد هذا الحادث”.

وأشارت إلى أن رحمة طه ظلت في الرعاية المركزة لمدة شهر، بجانب بقائها في المستشفى لمدة 5 أشهر أخرى لتلقي العلاج.

وتوجهت عزة مصطفى بالشكر إلى الرئيس السيسي قائلة:" ربنا يبارك فيك يا ريس، لم يبخل عن أي مواطن مصري، ودائما ما يكون متواجدا في الأوقات التي يحتاج إليه المواطنون".

ومن جانبها أكدت رحمة طه، أنها تحتاج إلى عملية زراعة عصب وهذا النوع من العمليات مكلف للغاية، موضحة أن عملية زراعة عصب الوجه وحدها تحتاج إلى 500 ألف جنيه.

وتابعت رحمة طه:" الحمدلله اتكتبلي عمر جديد باستجابة الرئيس لعلاجي، متشكرة جدا يا سيادة الرئيس".

وأعربت والدة رحمة،عن سعادتها لاستجابة الرئيس السيسي لعلاج ابنتها، وانهمرت في الدموع بسبب تعرض ابنتها للحادث الأليم وتخلي الجميع عنها، موضحة أن خطيب ابنتها تركها أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة.

الرئيس السيسي صالة التحرير استجابة الرئيس السيسي عزة مصطفي قناة صدي البلد

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