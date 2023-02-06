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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتخصيص سيارة لتلقي شكاوى المواطنين واستخراج المعاملات الحكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتيسير والتخفيف عن المواطنين على مستوى المحافظة في مجال تسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية ومعاملات التوثيق، تم تخصيص سيارة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في القرى بمراكز المحافظة السبعة، وذلك للتيسير عليهم في إنهاء تلك المعاملات خاصة كبار السن والمرضى وذوي الهمم.

وكلف المحافظ، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بالإشراف على عمل السيارة  المتنقلة، وتحديد أماكن تواجدها على مستوى قرىة بكل مركز من مراكز المحافظة، يقوم عليها فريق من المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لتلقى واستخراج الطلبات والمعاملات المختلفة التي يحتاجها المواطنين، ضمن خطة المحافظة بالتخفيف والتيسير على المواطنين لإنجاز تلك المعاملات بأماكن تواجدهم وتجنب مشقة السفر والانتقال لعواصم المدن، حيث تقدم السيارة خدمات(تلقى شكاوى وطلبات المواطنين ،استخراج شهادة صلاحية وشهادة متغيرات،رخص بناء ورخص هدم ، مرافق، رخص أكشاك وإشغالات وإعلانات، وإصدار شهادات وفيات ومواليد).

 

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وأشار السكرتير العام المساعد، إلي أنه بدأ اليوم العمل بسيارة خدمات المواطنين المتنقلة والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث تواجدت السيارة "اليوم" بقرية الميمون مركز الواسطى، لتنطلق غداً الثلاثاء إلى قرية بليفيا مركز بني سويف، ثم الأربعاء بقرية طنسا بني مالو مركز ببا، ويوم الخميس بقرية قاي مركز اهناسيا ، لتستكمل عملها يوم الأحد بقرية الفنت مركز الفشن ، ثم قرية الحمام مركز ناصر يوم الاثنين، وفي قرية دشطوط مركز سمسطا يوم الثلاثاء.

بني سويف جامعة بنى سويف مراكز المحافظة معرض التكنولوجيا تكنولوجيا شكاوى المواطنين محافظ بني سويف

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