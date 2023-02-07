مايكروسوفت على خطى جوجل .. تطوير نسخة خاصة من ChatGPT لمحرك Bing

أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت تعمل هي الأخرى على نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، حيث تسعى مايكروسوفت إلى تضمينها في محرك البحث الخاص بها Bing .

وبحسب The Verge فإن شركة مايكروسوفت مهتمة بالاستفادة من الشعبية الهائلة لأداة ChatGPT ، حيث أن قدرات ChatGPT قد تجعل من الممكن لمحرك Bing أن يصبح مبدعًا أيضًا، ولا يقتصر أداؤه على الطريقة العادية التي يعمل بها حاليا أو تعمل بها محركات البحث المختلفة.

وظهر محرك البحث Bing في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تغيير كبير، حيث بدا المحرك بواجهة جديدة باستخدام روبوت الدردشة ، إلا أن هذا التغيير سرعان ما اختفى، حيث من المرجح أن ما رآه المستخدمون حينها هو نسخة مبكرة من تلك التجربة التي تم نشرها عن طريق الخطأ.

ونشر أحد المستخدمين، أن الواجهة الجديدة التي حصل عليها Bing واختفت فجأة تضمنت استبدال شريط البحث الخاص بالمحرك بمربع نص كبير يدعو المستخدمين للبحث عن أي شئ بألف حرف أو أقل ، ولكن خيار شريط البحث التقليدي كان لا يزال متاحًا أيضًا، حيث يمكن للمستخدمين أيضا إجراء محادثات كاملة مع الذكاء الاصطناعي كروبوت محادثة.

ويلاحظ أن Bing سيكون قادرًا على وضع خطط مبدعة أو سيتجاوز القيود التي تعاني منها Chat-GPT، حيث سيمكنه أيضًا كتابة قصيدة أو كلمات، على عكس Chat-GPT الحالية ، التي جمعت البيانات حتى عام 2021 ، وسيكون إصدار Bing قادرًا على الوصول إلى المعلومات الحالية.

وتسعى شركة جوجل هي الأخرى لإطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن تعقد جوجل حدثا خاصا تعلن فيه عن بديلها ، وذلك بعد استشعارها التهديد من الأداة التي قد تؤثر بشكل قوي على أعمالها.

ومن المقرر أن تستضيف جوجل حدثا في 8 فبراير المقبل، حيث سيركز الحدث على "استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإعادة تصور كيفية بحث الأشخاص"، وفقا لدعوة أرسلتها جوجل لـ The Verge، حيث تشير الدعوى إلى أن جوجل تخطط لاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين "باستكشاف المعلومات والتفاعل معها" .