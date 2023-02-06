حقيقة وجود تسرب نووي في تركيا بسبب الزلزال.. وتخوف من وباء بسوريا

نفت السلطات التركية أي تأثير محتمل للزلزال الذي ضرب البلاد، في حدوث تسرب إشعاعي نووي.

أفاد مسؤولون من هيئة الرقابة النووية التركية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه حتى الآن، ليس هناك قضايا تتعلق بالسلامة الإشعاعية داخل البلاد أو بأمن مصادرها المشعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية .

وذكرت الوكالة التركية، أن محطة الطاقة النووية في تركيا ، والتي هي قيد الإنشاء، لم تتأثر بالزلزال.

وضربت الزلازل القوية تركيا وسوريا اليوم، ما أسفر عن مقتل حوالي 5000 شخص وتدمير آلاف المباني ودفع عملية إنقاذ ضخمة من العالم، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

شعرت أربع دول بالزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.8 درجة صباح يوم الاثنين.

وأعقب ذلك هزات ارتدادية ثم زلزال بقوة 7.5 درجة بعد الظهر.

ووقع زلزال آخر في سوريا، ما يشير إلى احتمالية حدوث هزات أخرى في كلا البلدين.

في تركيا ، قُتل ما لا يقل عن 2316 شخصًا وأصيب 13293 ، وانهار 6217 مبنى ، وفقًا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ. وتم انقاذ نحو 7840 شخصا من تحت الانقاض.

وفي سوريا ، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص وأصيب 1419 آخرون في المناطق المتضررة. وبحسب منظمة الخوذ البيضاء ، لقي نحو 700 شخص مصرعهم وأصيب 2000 آخرون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا.

في هذه الاثناء، قال جيمس إلدر ، المتحدث باسم منظمة اليونيسف الدولية ، اليوم الإثنين، إن مجموعة الإغاثة تتجمع لتزويد ضحايا الزلزال بالضروريات.

في مقابلة مع شبكة سي إن إن ، قال إلدر: إن هناك "قدرًا هائلاً" يجب القيام به لأن الموارد منهكة بالفعل في المنطقة مع درجات حرارة متجمدة وسط مخاوف تفشي وباء الكوليرا.

وأضاف أن الطبيعة المفاجئة وغير المتوقعة للزلزال تترك العائلات أمامها القليل من الوقت لتعبئة ما تحتاجه.

أضاف إلدر: "لديك ثانية واحدة لتقرر ، وبالطبع لا يوجد شيء لحمايته سوى طفلك.وبعد ذلك يهربون إلى لا شيء، إلى الغبار والدمار، إلى صراخ الجيران ، لذا فإن الدعم النفسي والراحة والدفء أمور ضرورية للغاية".