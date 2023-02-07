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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرص عمل برواتب مجزية وإقامة وإعاشة في شرق العوينات بالوادي الجديد

مبني المحافظه
مبني المحافظه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، عن توفير عدد من فرص العمل فى إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى المحافظة، فى عدة تخصصات مختلفة للشباب من سن 20 إلى 35 سنة من الذكور، من حملة المؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 4000 جنيه.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أن تلك الفرص تم توفيرها للشباب الذكور فى شركات بشرق العوينات، للعمل فى تخصصات : فرص عمل بأحد الشركات – العوينات كالتالي:

الوظائف المطلوبة

-2 فرد أمن

-1 سائق سيارة – رخصة مهنية

-2 عامل نخيل

-4 كهربائى بيوفت

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 20 : 35 سنة

-الراتب 3000 : 4000 جنيه.

وأضاف طليب أنه يتم توفير وجبات وسكن للعاملين، ويتم التقديم من خلال ديوان المديرية، أو التواصل على أرقام الهاتف الموضحة فى المرفقات مع مسئولى الشركات، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب تراعى الحد الأدنى للأجور الذى تم اعتماده وتحسن من مستويات معيشة المواطنين.

وفى سياق متصل نفذت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة على مهنة السباكة الصحية لعدد 10 متدربين بقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى وتاهيل الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، انه تم تنفيذ البرنامج التدريبى على مهنة السباكة الصحية لـ 10 متدربين، وذلك لقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة، وذلك فى إطار حرص المديرية على تأهيل الشباب وتدريبهم على مهن حرفية وبيئية يحتاجها سوق العمل تمشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وأضاف  انه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات المجانية التى تقدمها المديرية، التسجيل عن طريق إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة والحصول على فرص التدريب، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للدخول فى سوق العمل والعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

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