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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الاممي الى ليبيا عبد الله باتيلي: اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا ايجابيا

صدى البلد

اجتمعت اللجنة الليببية العسكرية ٥+٥ بالقاهرة، بحضور عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا وبحضور ممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي.

وحول هذا الشأن قال باتيلي :" اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا ايجابيا وعقدت لقاءا مثمرا مع السفراء في السودان وتشاد والنيجر وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا و سأتوجه الى السودان وتشاد والنيجر لتحقيق التنسيق السريع بينهم و نعمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تتصل اتصالا وثيقا بالتطور السياسي".

وتابع : سأذهب للسودان وتشاد والنيجر لاستكمال خروج المرتزقة من ليبيا


 

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