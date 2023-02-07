المبعوث الاممي الى ليبيا عبد الله باتيلي: اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا ايجابيا

اجتمعت اللجنة الليببية العسكرية ٥+٥ بالقاهرة، بحضور عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا وبحضور ممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي.

وحول هذا الشأن قال باتيلي :" اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا ايجابيا وعقدت لقاءا مثمرا مع السفراء في السودان وتشاد والنيجر وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا و سأتوجه الى السودان وتشاد والنيجر لتحقيق التنسيق السريع بينهم و نعمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تتصل اتصالا وثيقا بالتطور السياسي".

وتابع : سأذهب للسودان وتشاد والنيجر لاستكمال خروج المرتزقة من ليبيا



