شوبير يعلق علي كلمة أنشيلوتي عن الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي إشادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتاريخ النادي الأهلي “العريق” قبل المواجهة المرتقبة غدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “أنشيلوتي كلام محترم وعظيم عن الاهلي”.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمبارة:" الأهلي صاحب تاريخ عظيم، وفاز بالعديد من الألقاب، ويمتلك خبرة في هذه البطولة ولديه تنظيم جيد مع لاعبين سريعين، كما لديه نفس رغبتنا وهي التتويج بكأس العالم للأندية، لذا نحن تحترمهم".

وأضاف:" سيكون الملعب ممتلئًا بالكثير من مشجعي النادي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين لنا، أعتقد أنهم سيستمتعون بمباراة جيدة".

وتابع:" كأس العالم للأندية حدث مهم، وهذا يعني القيام بالأشياء بشكل جيد، نحن متحمسون للغاية، في بلد حيث لدينا العديد من المشجعين الذين يمكننا أن نجعلهم سعداء ولدينا الفرصة لإنهاء ما بدأناه العام الماضي بشكل جيد".



وعن موقف المصابين، أجاب:" كورتوا وميليتاو وبنزيما ضمن القائمة، لكنهم الآن في مدريد لمواصلة العلاج، وإذا كانوا بصحة جيدة سينضمون إلينا يوم الخميس".

وكان الأهلي فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، ثم تغلب على سياتل الأمريكي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.