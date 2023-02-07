شعبة الآلات والمعدات تحدد 5 أهداف لتوطين خطوط انتاج الصناعة المصرية

عقدت شعبة الآلات و المعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا بالغرفة لبحث خطة عمل الشعبة خلال الفترة القادمة

و قال المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات و المعدات بغرفة الصناعات الهندسية أنه يجري حاليا حصر الاهداف الرئيسيه خلال المرحلة القادمة و اختيار اولويات الشعبة المرتبطة بقطاع الآلات والمعدات للتركيز على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من أهم أولويات الشعبة وضع أعضاء شعبة الالات و المعدات بكافة اعضائها الذي يتخطى عددهم 1500 صانع ضمن استراتيجية الصناعة للدولة وتجميع بيانات الاعضاء لتمثيلهم و تسويق منتجاتهم لخدمة الصناعة و تسهيل عملية التواصل بين الاعضاء و السوق مع التعريف بامكانيات الشعبة .

وقام ناجي يوسف بالإشارة الى قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد ولائحته التنفيذية وما يمنحه من مميزات خاصة بالالات والمعدات وخطوط الانتاج وتم الاتفاق على توجيه دعوة لممثل من لجنة الضرائب باتحاد الصناعة لشرح تفاصيل القانون الجديد لاعضاء الشعبة و توضيح مدى استفادتهم من المميزات المقدمة من الدولة لتشجيع هذا القطاع.

وعرضت المهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة أن مركز تحديث الصناعة لديه خطة لتعميق وتوطين صناعة الالات والمعدات في مصر يعمل عليها وشرحت أهمية هذا الاجراء في التوقيت الحالي لدعم الصناعة المصرية .

وأكدت أن البداية في هذا الاتجاه بمركز تحديث الصناعة هو إختيار العدد والالات المتعلقة بالصناعات الغذائية وخطوط الانتاج التي تنتج منتجا نهائيا كمرحلة أولى.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف إسماعيل عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات على ضرورة زيادة أهداف الشعبة خلال الفترة القادمة لخدمة هذا القطاع ومن الأهداف الرئيسية لدينا التي ستحقق نتائج قوية على هذه الصناعة هو دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية ويجب أن نعمل بقوة في هذا الاتجاه.

وأوضح المهندس ناجي يوسف أنه سيتم تحديد خمسة أهداف رئيسية كمرحلة أولي للشعبة والتصويت عليها من حيث ترتيب البدء فيها وتكون هذه الاهداف هي خطة عمل الشعبة في المرحلة المقبلة .

واقترح المهندس نادر بساده ترتيب اجتماع مع اعضاء الشعبة المصنعين لدراسة سبل تقديم الدعم الفني لتطوير منظومات التحكم فى الالات و المعدات المصنعة محليا باستخدام افضل التقنيات المقدمة من سيمنز.

شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس ادارة شعبة الآلات والمعدات كل من المهندس حسن يونس والمهندس اشرف اسماعيل والمهندس محمد الدسوقي ومن خارج الشعبة المهندس عمرو ابو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية

ونسرين رفعت ومحمد عبد العظيم ممثلا مركز تحديث الصناعة والمهندس راجح مسعد والمهندس نادر بسادة.