القنصل السعودي بالإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الليبي

بحث مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مع الدكتور صالح خطاب الساعدي عميد السلك القنصلي القنصل العام لدولة ليبيا بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون، وذلك بمقر القنصلية السعودية وسط المدينة.

وذكرت القنصلية السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، كما بحث الطرفان اوجه التعاون بين البعثتين.

يذكر أم القنصل السعودي زار المستشار عدنان فنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى أمس الاثنين وذلك بمقر المحكمة بالإسكندرية، وذلك لتهنئته على توليه المنصب الجديد، وتناول اللقاء عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.