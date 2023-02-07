عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل السعودي بالإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الليبي

القنصل السعودي يلتقي
القنصل السعودي يلتقي بنظيره الليبي

بحث مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مع الدكتور صالح خطاب الساعدي عميد السلك القنصلي القنصل العام لدولة ليبيا بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون، وذلك بمقر القنصلية السعودية وسط المدينة.

بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه.. قوى عاملة الإسكندرية توفر 100 وظيفة للشباب

وذكرت القنصلية السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، كما بحث الطرفان اوجه التعاون بين البعثتين.

يذكر أم القنصل السعودي زار المستشار عدنان فنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى أمس الاثنين وذلك بمقر المحكمة بالإسكندرية، وذلك لتهنئته على توليه المنصب الجديد، وتناول اللقاء عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

الاسكندرية السعودية المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية القنصل السعودى القنصل الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

ترشيحاتنا

شاهد.. بكاء الشيف بوراك بحرقة على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

البورصة المصرية تربح 20 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية وسحب المصرية

دبلوماسي سابق يكشف عن أهمية لقاء الرئيس السيسي بنظيره الكرواتي

مجلس الوزراء العراقي يصادق على قرار تعديل سعر صرف الدولار

فضل شهر رجب .. لا تفوت على نفسك 4 أعمال تفتح لك الخيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة بـ50 ألف جنيه.. عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من حفل زفافه

باروكة ولا شعرها.. هنادي مهنا تثير الجدل في أحدث ظهور

فداها بنفسه وقعد يبكي عليها.. موقف سائق يهز السوشيال ميديا

فحص غير متوقع يتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. تعرف عليه

فيديو

كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

اشتروا الذهب.. مفاجأة في عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار اليوم

«وشه بايظ وحاجبه مفتوح».. ماذا حدث لـ زوج علا غانم بعد مشاجرته معها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ