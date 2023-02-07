بشري سارة.. انخفاض أسعار الأرز بـ الأسواق |كم سيصل قيمة الكيلو؟

تتجه وزارة التموين حاليًا لاستيراد كميات كبيرة من الأرز لطرحها في منافذ الوزارة بأسعار مخفضة رغم وجود فائض من إنتاج الأرز المحلي ، إذ أن مصر لديها فائض من سلعة الأرز حيث ننتج سنوياً 4 مليون طن وتستهلك 3.6 مليون طن، ويتبقي 400 ألف طن فائض استخدمت الدولة أدواتها لاستيراد الأرز لضبط إيقاع السوق.

استيراد الأرز



وفى هذا الصدد ، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار وزير التموين بالسماح باستيراد الأرز خلال الفترة المقبلة صائب وجاء فى وقته ، حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز وكنا نستورد كميات محددة من الأرز الذى لم يتم زراعتها فى مصر مثل الأرز البسمتى ، وكذلك نستورد وقت مايحدث شح فى الأسواق منه .

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن العام الحالي شهد زيادة فى استهلاك الأرز خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية البديلة ، كما أن اتجه التجار إلي تخزين سلعة الأرز لتعطيش الأسواق وبالتالى ارتفاع أسعاره ، وبالتالى فإن قرارا الاستيراد سيؤدى إلي زيادة المعروض وبالتالى قلة أسعار الأرز .

انخفاض أسعار الأرز

وتوقع "نقيب الفلاحين " انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة القادمة لنسبة تصل إلي 20% ، حيث أن سعر الأرز حاليا يتراوح من 12 ل 18 جنيه على حسب نوعه ، وبالتالى من المتوقع انخفاضه 2 جنيها ليتراوح بين 10 ل 16 جنيهًا .

وأشار إلي أن قرار وزير التموين بالسماح باستيراد الأرز سيؤدي إلي منع الاحتكار وتخزين التجار له واجبارهم على توريد الأرز المخزون إلي الأسواق ، موضحًا أنه مع دخول شهر رمضان يزيد استهلاكنا من الأرز وبالتالى نحتاج إلي زيادة الكميات بالأسواق



كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023 لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5 أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16 أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4 أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20 وتسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري. وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023