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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "الناظر" وقصة ضرب عامل النظافة في حفل حسن شاكوش

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة تقديم الجزء الثاني من فيلم "الناظر" وقصة ضرب عامل النظافة في حفل حسن شاكوش.

 

حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الناظر بطولة أكرم حسني

نفى الفنان أكرم حسني الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بانضمامه إلى الجزء الثاني من فيلم “الناظر”. 

 

خناقات النجوم الزوجية..ضرب وسحل علا غانم.. واستئصال طحال سمية الخشاب..وحبس إيمان العاصي

شهدت الساحة الفنية فى الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع بسبب أزمة الفنانة علا غانم مع زوجها والتى وصلت الى الضرب والبلطجة وانتهت بمحاضر فى أقسام الشرطة ولم تكن أزمة علا غانم مع زوجها الأولى من نوعها حيث كان هناك عديد من النجوم الذين بدأت حياتهم الزوجية بغرام وانتهت بالانتقام.

 

 

كان عايز يغني مع حسن شاكوش.. ضرب عامل النظافة على المسرح |شاهد

كعادته يبحث دائما محمد عامل النظافة عن أى حدث فني للظهور فيه، ومصاحبة نجوم المجتمع على الرغم من كونه أصبح شخص مرفوض تماما لدى الكثيرين، وهو ما عرضه للشد والجذب مع أحد البودى جاردات فى حفل زفاف كامبا مدير أعمال حسن شاكوش. 

 

 

عودة صاحب كريزي تاكسي.. إبراهيم السمان يشوق جمهوره لبرنامجه الجديد

نشر الفنان "إبراهيم السمان" بوستر تشويقي لبرنامجه الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن الواضح أنه سيكون برنامجًا جديدًا من برامج المقالب التي تميز إبراهيم في تقديمها السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يتم عرض البرنامج في موسم رمضان ولم يكشف إبراهيم عن أي معلومات عنه، ويظهر في البوستر إبراهيم وهو مربطًا بالحبال وفي فمه سندوتش هامبورجر.

 

بطل مسلسل Squid Game يعترف بارتكابه جرائم اعتداء

اعترف بطل مسلسل Squid Game بارتكابه جرائم اعتداء في أول جلسات المحاكمة التي يتعرض لها حاليا، بعد الاتهامات التي وجهت له منذ عدة أشهر.


 

سرقة في باريس.. تفاصيل مسلسل Berlin قبل طرحه على نتفليكس

كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح مسلسل Berlin المنشق من سلسلة La Casa de Papel، بعد فترة من انتهاء التصوير والتحضيرات للعمل.

الناظر سمية الخشاب الفنان اكرم حسني إيمان العاصي حسن شاكوش برامج المقالب

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