نشرة الفن.. حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "الناظر" وقصة ضرب عامل النظافة في حفل حسن شاكوش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة تقديم الجزء الثاني من فيلم "الناظر" وقصة ضرب عامل النظافة في حفل حسن شاكوش.

نفى الفنان أكرم حسني الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بانضمامه إلى الجزء الثاني من فيلم “الناظر”.

شهدت الساحة الفنية فى الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع بسبب أزمة الفنانة علا غانم مع زوجها والتى وصلت الى الضرب والبلطجة وانتهت بمحاضر فى أقسام الشرطة ولم تكن أزمة علا غانم مع زوجها الأولى من نوعها حيث كان هناك عديد من النجوم الذين بدأت حياتهم الزوجية بغرام وانتهت بالانتقام.

كعادته يبحث دائما محمد عامل النظافة عن أى حدث فني للظهور فيه، ومصاحبة نجوم المجتمع على الرغم من كونه أصبح شخص مرفوض تماما لدى الكثيرين، وهو ما عرضه للشد والجذب مع أحد البودى جاردات فى حفل زفاف كامبا مدير أعمال حسن شاكوش.

نشر الفنان "إبراهيم السمان" بوستر تشويقي لبرنامجه الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن الواضح أنه سيكون برنامجًا جديدًا من برامج المقالب التي تميز إبراهيم في تقديمها السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يتم عرض البرنامج في موسم رمضان ولم يكشف إبراهيم عن أي معلومات عنه، ويظهر في البوستر إبراهيم وهو مربطًا بالحبال وفي فمه سندوتش هامبورجر.

اعترف بطل مسلسل Squid Game بارتكابه جرائم اعتداء في أول جلسات المحاكمة التي يتعرض لها حاليا، بعد الاتهامات التي وجهت له منذ عدة أشهر.





كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح مسلسل Berlin المنشق من سلسلة La Casa de Papel، بعد فترة من انتهاء التصوير والتحضيرات للعمل.