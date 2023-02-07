مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن مباراة النادي الأهلي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة المغرب.

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ينتظر عشاق كرة القدم لقاء من العيار الثقليل ما بين النادي الأهلي ونادي ريال مدريد، غدا الاربعاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقام اللقاء على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، والمباراة دي مباراة الصعود للنهائي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الوقت الحالي بدولة المغرب الشقيق.

ويمتلك النادي الأهلي 24 لقبًا قاريًا بينما يسبقه في الترتيب ريال مدريد الذي يمتلك 28 لقبًا.

وعلى الرغم من أن كل التوقعات بترجح كفة ريال مدريد، لكن مفاجآت الأهلي مش بعيدة وقد تحضر بقوة أمام النادي الملكي الإسباني، خصوصا مع غياب أفضل حارس في العالم كورتوا عن لقاء الأهلي غدا بعد تعرضه لإصابة مفاجئة أثناء التدريبات الإحمائية قبل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا التي أقيمت أول أمس في الدوري الإسباني.