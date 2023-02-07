عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن مباراة النادي الأهلي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة المغرب.

شاهد الفيديو:

ينتظر عشاق كرة القدم لقاء من العيار الثقليل ما بين النادي الأهلي ونادي ريال مدريد، غدا الاربعاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
يقام اللقاء على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، والمباراة دي مباراة الصعود للنهائي  في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الوقت الحالي بدولة المغرب الشقيق.
ويمتلك النادي الأهلي 24 لقبًا قاريًا بينما يسبقه في الترتيب ريال مدريد الذي يمتلك 28 لقبًا. 
وعلى الرغم من أن كل التوقعات بترجح كفة ريال مدريد، لكن مفاجآت الأهلي مش بعيدة وقد تحضر بقوة أمام النادي الملكي الإسباني، خصوصا مع غياب أفضل حارس في العالم كورتوا عن لقاء الأهلي غدا بعد تعرضه لإصابة مفاجئة أثناء التدريبات الإحمائية قبل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا التي أقيمت أول أمس في الدوري الإسباني.

شاهد الفيديو:

أحمد زهران مباراة النادي الأهلي النادي الأهلي نادي ريال مدريد الإسباني بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

موضوعات متعلقة

ثلاثة زلازل بنفس الوقت في عدة دول| ماذا يحدث لكوكب الأرض؟

هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

اشتروا الذهب.. مفاجأة في عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار اليوم

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

بلطجية يقتحمون منزل علا غانم والموت يفجع فنان شهير بزلزال سوريا

لماذا لا يشعر البعض بالزلزال؟ |تعرف على السبب

ترشيحاتنا

تجارة مواشي.. سر الـ 3 ملايين جنيه فدية بعد اختطاف سائق بالقاهرة

تعيق وصول المساعدات لضحايا الزلزال.. سوريا تستغيث لرفع العقوبات الدولية

طلعني بصير خدامة عندك.. نجاة طفلة سورية حمت شقيقها الرضيع تحت الأنقاض

عباس شومان: الحال ضاق على النبي والصحابة فأكلوا ورق الشجر

إسرائيل تصدر تحذيرا من السفر إلى جنوب تركيا

أخوتها اتسجنوا بسببها.. القصة الكاملة لقتل فتاة بسبب العار في الوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددوا الله أكبر.. تركية ترفض الخروج من تحت الأنقاض قبل إعطائها الحجاب

عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من إقامة حفل الزفاف

بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا

فيديو

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

الرصيف تشقق والسور وقع.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟

لا نعمل لمصلحة أحد.. رسائل من الأعلى للإعلام بشأن تجاوزات القنوات الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ