تحافظ على وزنك.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من الفصول التى تشجع على تناول الطعام نظرًا لأن الشتاء دائمًا ما يجعل الشخص يشعر بالجوع، كما يبحث عن الطعام للشعور بالدفء، مما يجعلك تكتسب المزيد من الوزن.

ولعدم الشعور بالبرد واكتساب المزيد من الوزن نقدم لكم هذه الأغذية التالية وفقًا لموقع هيلثى..

شوربة العدس

حيث تحتوى على البروتين، والألياف، وفى نفس الوقت تحتوى على الفيتامينات، حيث إن العدس يفيد المرضى الذين يعانون من الأنيميا ،لأنه ملىء بالحديد، وهو وجبة مشبعة ويمكن تناولها على الغداء.

السبانخ

رغم أن السبانخ ليست غنية جدا بالسعرات الحرارية لكنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الصحية وجزء لا بأس به من البوتاسيوم والكالسيوم.. كما تحتوي السبانخ على الكاروتينات المهمة جدا لبشرة الجلد أيام فصل الشتاء القاسية.

الثوم

يعد الثوم من أقدم النباتات على مر العصور واستعمل لعلاج العديد من الأمراض في حضارات قديمة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الثوم بانتظام يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الانسان ويقيه من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء.

- الجنزبيل

يعد أهم مشروبات الشتاء ذلك لأنه تستخلص منه أدوية المناعة، كما يمنح الجسم دفئاَ طوال الوقت.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الخضروات المفيدة في فصل الشتاء وذلك لاحتوائه على أملاح معدنية وفيتامينات. كما أنه غني بالمركبات العضوية مثل الجلاكوسينولات والفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية.

- البرتقال

البرتقال وعصير البرتقال يحتويان على كميات متطابقة تقريبًا من فيتامين C، موضحة أن كوب 002 ملليلتر من عصير البرتقال يمكنه تغطية الاحتياجات اليومية من فيتامين C.. غير أنه لا يجب على المرء تناول العصير كل يوم، والأفضل من ذلك هو التوازن والتنوع؛ حيث يوجد فيتامين C في الفلفل والبقدونس أيضًا.