أفاد تقرير صادر عن بي بي سي أن شركة فورد مستعدة للإعلان عن عودتها للفورمولا 1 بالتعاون مع ريد بول، يقول التقرير أن الصفقة ستشهد انضمام صانع السيارات الأمريكي إلى فريق ريد بول في عام 2026 للعمل كشريك للمحرك الذي يتم تصميمه داخليًا في Red Bull. قد يأتي إعلان رسمي في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وبحسب تقرير بي بي سي، نُشرت كلمة الإعلان عن طريق الخطأ من قبل وكالة الأنباء Ansa وتم إزالتها لاحقًا، ولم تعلق شركة فورد عن الأمر.

فورد وريد بول تعلنان عن شراكة فورمولا 1 في عام 2026

من المؤكد أن هناك أدلة داعمة قوية على أن الإعلان الرسمي بات وشيكًا، في منتصف ديسمبر أبلغ تحدث الموقع العالمي المختص بأخبار السباقات Motorsport.comعن شائعات بأن فورد وريد بول كانا يتحدثان عن شراكة.

كان التركيز في ذلك الوقت على فورد للانضمام إلى دور التسويق والعلامة التجارية، مع احتمال تقديم المساعدة التقنية لتطوير المحرك، حيث تستخدم Red Bullحاليًا محركات هوندا ، لكن هذه الشراكة ستنتهي في عام 2025 حيث تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ لعام 2026.

ظهرت أدلة أقوى على الشراكة في نهاية شهر يناير، وفي مقابلة حصرية مع Motorsport.، اقترح مدير Ford Performance Motorsportsمارك راشبروك أن زيادة شعبية F1في الولايات المتحدة تتطلب على الأقل النظر في العودة إلى السلسلة.

تعتبر شركة فورد ليست غريبة عن الفورمولا 1 ، على الرغم من مرور 19 عاما منذ أن شاركت فورد بسيارة فورمولا 1 في عام 2004 واللذي يعتبر آخر تواجد لها في سلسلة السباقات، وباعت جميع عملياتها لشركة Red Bullبعد بيعها لشركة جاجوار.

كانت بورشه أيضًا شريكًا محتملاً لـ Red Bullفي عام 2026 ، لكن المحادثات تعثرت العام الماضي بسبب مخاوف مزعومة من فريق Red Bull من أن بورشه تريد قدرًا كبيرًا من السيطرة على العملية.