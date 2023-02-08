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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي توضح جهود الدولة لدعم الطلاب المصريين بتركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه بمجرد علمنا بكارثة زلزال تركيا، تم التنسيق على الفور بين وزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية، والاستعانة ببيانات الطلاب الدارسين بالجامعات التركية، المسجلة على منصة الإشراف العلمي، بإدارة البعثات بالوزارة، لمتابعتهم والاطمئنان عليهم.

 

وأوضح عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه حمدًا لله معظم الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات التركية، موجودون في جامعات الشمال والوسط بعيدًا عن المناطق المنكوبة، أما الطلاب الموجودون بجامعات الجنوب، هو عدد نادر جدًا، بالقرب من المناطق المنكوبة، وهذا الشيء كان مطمئن إلى حد ما، وتم التحرك بسرعة وإرسال رسائل بريد إلكترونية، إلى الطلاب المصريين المسجلين بمنصة الإشراف العلمي، للاطمئنان عليهم، وجاء الرد بالفعل من عدد كبير منهم وكانت ردود مطمئنة.

 

طلب بعض الطلاب دعم السفارة

 

وأشار عادل عبد الغفار إلى أن، عددًا ضئيلاً جدا من الطلاب قد طلبوا الدعم من السفارة المصرية بتركيا، وقد تم الحصول على بيانات هؤلاء الطلاب، لتقديم الدعم الفوري إليهم، وتم إرسال أرقام السفارة المصرية بتركيا إليهم، للتواصل معها بشكل عاجل.

الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي زلزال تركيا وزارة التعليم العالى وزارة الخارجية الجامعات التركية الاولي المصرية

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