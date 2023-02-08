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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هلع وذعر.. اللحظات الأولى من الزلزال الذي ضرب الأراضي الفلسطينية |فيديو

زلزال فلسطين
زلزال فلسطين

تعرضت فلسطين، الثلاثاء، إلى هزة أرضية شعر بها سكان كلا من رام الله والبيرة ونابلس والقدس المحتلة، وجاء ذلك بعد سلسلة من الاهتزازات في العالم كان آخرها في دولة الاحتلال الإٍسرائيلي.

وقال مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، جلال الدبيك، إن الهزة الأرضية كانت على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس على صدع "الفارعة-الكرمل".

وأضاف أن الهزة جاءت بقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وأضاف مدير مركز رصد الزلازل، أن الهزة تصنف من الزلازل الضعيفة، وعادة ما تتعرض المنطقة لهذا النوع من الهزات والزلازل.

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