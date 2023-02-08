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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الأول لكرة القدم بالنادي يمر بمرحلة غير طبيعية، مشيراً إلى أن مباراته القادمة أمام شباب بلوزداد مهمة للغاية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على فيسبوك: “تم عمل اجتماع مع مجلس إدارة نادي الزمالك في منزلي نظراً لقيام الدكتور بمنعي من النزول، تقريباً اتحسدت”.

وتابع: “أنا مع بيان مجلس الأعلى للإعلام قلباً وقالباً، فأنا ضد التجاوزات ولم يسبق لي أن أقول ألفاظًا خادشة للحياء”.

وأضاف: “رافض دخول نادي الزمالك منذ 5 أيام نظراً لعدم حصول الموظفين والعمال على مرتبات؛ وبسبب أزمة القيد”.

وأكمل: “تم نزول الفيديو داخل اتحاد الكرة للرد على البعض الذي قال إنني اصطحبت بلطجية بل بالعكس أنا ذهبت لبيت أعدائي لوحدي”.

وأشار: “أفضل مدافع في مصر ونادي الزمالك بيشوط الهواء.. ولاعب فاركو بيروح يجيب جون في حاجات غلط ومش طبيعية”.

واستطرد: “في ناس قالتلي متدفعش مرتبات للاعبين، وأنا أرى أن هذا خطأ لابد أن يحصلوا على مستحقاتهم ولابد من تدعيمهم، فالفريق لديه مباراة مهمة أمام بطل الدوري الجزائري 3 مرات”.

واختتم: “هناك جلسة يوم الخميس وأزمة القيد هتتحل وأطالب الجماهير بالوقوف خلف الفريق مضيفًا أن الجماهير كانت عايزة تنزل لكن أنا ومجلس الإدارة رفضنا ذلك من خلال مناقشة الموضوع في الاجتماع”.

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