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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادثة مروعة.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا |تفاصيل

إندونيسيا
إندونيسيا

أعلنت نيوزلندا عن اختطاف طائرة تابعة لخطوط "سوسى إير" الجوية من قبل مجموعة من المسلحين، حيث تم احتجاز طيارين نيوزلنديين و5 ركاب آخرين كرهائن فى مقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكينز، إن الحكومة تعلم ما حدث في الطائرة، كما تعمل السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية.

وأضاف رئيس الوزراء النيوزلندي، أن أندونيسيا لم تعطينا  بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل.

كما قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.

وكان قد أعلن الجناح العسكري لحركة "بابوا الحرة" الانفصالية التي تعتبر منظمة أرهابية في إندونيسيا، مسؤوليته عن الهجوم، قائلًا إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى تعترف الحكومة الإندونيسية باستقلال المنطقة.

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نيوزلندا اندونيسيا رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز اختطاق طائرة وزارة الخارجية النيوزيلندية الحكومه الاندونيسيه بابوا الحرة

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