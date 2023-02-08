فيلم شاروخان الجديد Pathaan يحقق رقما قياسيا في دور العرض البريطانية

أصبح فيلم شاروخان الجديد Pathaan هو العمل الهندي الأكثر تحقيقا للأرباح في دور العرض البريطانية، في المملكة المتحدة وأيرلندا، بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني.

تخطي فيلم شاروخان Pathaan، زميله السابق Dhoom 3 الذي حقق حوالي 2.7 مليون جنيه استرليني عام 2013.

أثبت فيلم Pathaan أن المفضل لدى المشاهدين في السينمات الإنجليزية، والعالمية أيضا، وكان الطلب عليه كثيرا من شركات التوزيع منذ طرحه يوم 25 يناير الماضي.

وبلغت إيرادات فيلم Pathaan حول العالم حوالي 101 مليون دولار، منها 14 مليون دولار فقط في السوق المحلي، وتدور أحداث العمل خلال حوالي ساعتين ونصف من الوقت.

وأثار فيلم Pathaan الجدل بسبب مقطع فيديو أغنيته الرسمية، التي طرحت في ديسمبر الماضي، ونصحت الرقابة بتغييرها، في الوقت الذي يحتفل فيه الهنود بعودة شاروخان إلى السينما، واحتشد الآلاف أمام منزله للاحتفاء بنجاح فيلمه.

يشارك شاروخان في بطولة فيلم Pathaan في كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، وتدور أحداثه حول حب الوطن والتضحية من أجله.