عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم شاروخان الجديد Pathaan يحقق رقما قياسيا في دور العرض البريطانية

Pathaan
Pathaan

أصبح فيلم شاروخان الجديد Pathaan هو العمل الهندي الأكثر تحقيقا للأرباح في دور العرض البريطانية، في المملكة المتحدة وأيرلندا، بإجمالي أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني. 

 

تخطي فيلم شاروخان Pathaan، زميله السابق Dhoom 3 الذي حقق حوالي 2.7 مليون جنيه استرليني عام 2013.

 

أثبت فيلم Pathaan أن المفضل لدى المشاهدين في السينمات الإنجليزية، والعالمية أيضا، وكان الطلب عليه كثيرا من شركات التوزيع منذ طرحه يوم 25 يناير الماضي. 

 

وبلغت إيرادات فيلم Pathaan حول العالم حوالي 101 مليون دولار، منها 14 مليون دولار فقط في السوق المحلي، وتدور أحداث العمل خلال حوالي ساعتين ونصف من الوقت.

 

وأثار فيلم Pathaan الجدل بسبب مقطع فيديو أغنيته الرسمية، التي طرحت في ديسمبر الماضي، ونصحت الرقابة بتغييرها، في الوقت الذي يحتفل فيه الهنود بعودة شاروخان إلى السينما، واحتشد الآلاف أمام منزله للاحتفاء بنجاح فيلمه. 

 

يشارك شاروخان في بطولة فيلم Pathaan في كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، وتدور أحداثه حول حب الوطن والتضحية من أجله.

 

Pathaan فيلم Pathaan شاروخان ديبيكا بادكون فيلم شاروخان الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

مفاجأة في قضية اتحاد الكرة.. توقعات بغياب مرتضى منصور عن جلسة مجلس الدولة|فيديو

ترشيحاتنا

قاد الهلال لنهائي المونديال.. سالم الدوسري يتساوى مع حسين الشحات بالأهداف

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله إلى الله.. ردده يفرج همك ويشرح صدرك

تيم حسن يتبرع بمبلغ مالى ضخم لصالح ضحايا الزلزال المدمر

فريق بالقومي للبحوث يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الوصول لسر التحنيط

مخالفتان وسيناريوهان ينتظران قضية قيد لاعبي الزمالك أمام القضاء الإداري

أرقام مفزعة كل ساعة.. 10 آلاف قتيل في سوريا وتركيا و700 هزة أرضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه عندنا.. مشاهد حفل زفاف صيني تثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا..فيديو

هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا

تخطت المليون.. سعر صادم لساعة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

كيف تقلل نسبة الكوليسترول في 5 أيام فقط؟

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ