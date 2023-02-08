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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 3 منافذ ثابتة بمدينة العريش لتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين

منافذ بيع السلع والمواد
منافذ بيع السلع والمواد الغذائية في أحياء مدينة العريش

تواصل محافظة شمال سيناء، افتتاح منافذ ثابتة لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين من أجل كسر الغلاء. والبيع بأسعار اقل من الأسواق المحلية ، لاحداث حالة من الاستقرار في الأسعار،  للتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وقال  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم افتتاح منافذ بيع السلع والمواد الغذائية  ثابتة ومتنقلة في مختلف  احياء مدن المحافظة خاصة مدينة العريش حيث تم افتتاح ٣ منافذ ثابتة باحياء مدينة العريش،وجاري التجهيز لافتتاح منفذ ببئر العبد والشيخ زويد والحسنة   .

وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن مفتشي وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتابعون بشكل دوري أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق  ، من أجل ضبطها ومنع التلاعب بها.
 

الحملات التموينية

 

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة  شمال سيناء ،     أنه يجري تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الاسواق والمخابز والمحال التجارية ، من خلال حملات تموينية موسعة صباحية ومسائية بمعرفة ادارة الرقابة التموينية على الأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة  بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

واكدت على أنه يتم التأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، وكذلك الإعلان عن الأسعار  في مكان ظاهر للمواطنين،  وتحرير محاضر تموينية للمخالفين.
 

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