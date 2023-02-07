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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الطقس السيء.. الأمطار تضرب مناطق شمال سيناء

هطول امطار علي مناطق
هطول امطار علي مناطق سيناء

 تشهد مناطق محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الثلاثاء ، أجواء باردة تصل الي درجة  الصقيع لليوم الثاني علي التوالي، كما هطلت الأمطار  في بعض المناطق خاصة المدن الساحلية مما أثر كثيرا علي حركة المواطنين في الاسواق  التجارية والشوارع الرئيسية، وكذلك توقف  الملاحة البحرية،و عمليات الصيد في البحر المتوسط، بسبب ارتفاع أمواج البحر،كما تأثرت الزراعات اسفل الإنفاق البلاستيكية بسبب سرعة الرياح  وموجة الصقيع. 

رفعت محافظة شمال سيناء،  درجة الاستعداد علي مستوي مديريات الخدمات والمرافق ، للتعامل مع الظروف الجوية السيئة، وتوقع زيادة معدلات هطول الأمطار،  تحسبا لوقوع سيول،علاوة علي إزالة الكثبان الرملية التي تراكمت علي الطرق بسبب سرعة الرياح. 

أعطي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  تعليماته لرؤساء مجالس المدن بسرعة التحرك لرفع الرمال وإعادة فتح الطرق التي أغلقت بين القري .

سيناء الامطار الطقس السيء مناطق

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