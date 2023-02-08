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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 18 طن زيت طعام قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

ضبط زيوت طعام
ضبط زيوت طعام

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مخزن لتجارة السلع به نحو 18 طن زيت طعام لحجبها عن السوق، وضبط مصنع لإعادة تدوير التين المجفف منتهى الصلاحية وطرحه في الأسواق مرة أخرى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية ، اخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية مكبرة استهدفت مخازن تخزين السلع والمصانع بدون ترخيص اسفرت عن ضبط   مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به كمية تقدر بنحو 18,200 طن زيت طعام  زبدة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بإعادة تدوير وتعبئة التين المجفف وإعادة طرحة فى الأسواق أسفرت الحملة عن ضبط المصنع وتبين أنه بدون ترخيص وعثر به على  34,700 طن تين مجفف ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته، لقيامه بإعادة تدويره وتعبئته كونه منتج صالح للإستهلاك و4 طن تين مجفف منتج نهائى يحمل علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة و ماكينة خط تعبئة وتغليف تمهيداً للبيع بالأسواق.

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