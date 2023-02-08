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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خط الدفاع.. أبرز نقاط قوة وضعف الأهلي أمام ريال مدريد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، نظيره ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

ويسعى النادي الأهلي ، إلى تخطي عقبة بطل أوروبا نادي ريال مدريد من أجل بلوغ نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب. 

وسبق أن خاض فريق الأهلي مباراته  يوم 8 فبراير أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وخسر حينها المارد الأحمر اللقاء.

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نقاط قوة وضعف الأهلي امام ريال مدريد 

صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرزت فى تقرير صادر اليوم، الأربعاء، عبر صفحاتها نقاط قوة وضعف النادي الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة “ماركا” نقاط قوة الأهلي، التي تمثلت فى خط الوسط  علي معلول وأليو ديانج  وحمدي فتحي وعمرو السولية.

كما أكدت صحيفة “ماركا” أن قوة النادي الأهلي  في خط الهجوم تتمثل فى الثنائي محمد شريف وحسين الشحات.

صحيفة ماركا 

فيما تمثلت نقاط ضعف النادي الأهلي وفقا لتقرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فى ثنائي خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي، مشيرة إلى أنه من السهل على مهاجمي ريال مدريد اللعب خلفهم فى المساحات، إلى جانب البطء في التمريرات والتحركات فى الخطوط الخلفية. 

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الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر 

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

الأهلي  4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوريز

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري.

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر.

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

 الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب. 

الأهلي 1- 0 سياتل الأمريكي 

 

الأهلى ريال مدريد كأس العالم للاندية بايرن ميونيخ ماركا محمد شريف محمد عبد المنعم

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