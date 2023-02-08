الملاكي اتعجنت.. وفاة أب ونجله في حادث تصادم سيارة بمقطورة في أسوان

شهد طريق البصالي بمركز كوم أمبو شمال أسوان مساء اليوم الأربعاء وقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب وسيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شخص ونجله ، وتم نقل جثمانهما إلى المشرحة العمومية .

وكان قد تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب وسيارة ملاكي بطريق البصالي التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع شخصين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثامين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وفيات

وتبين أن المتوفين هم صلاح فتح الله أحمد 54 سنة ، وزياد صلاح فتح الله 26 سنة، وتم إيداع الجثامين بمشرحة كوم أمبو المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرر محضر بالواقعة .

وتوجهت الأجهزة المختصة إلي مكان الحادث لمعاينته ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.