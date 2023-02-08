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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الملاكي اتعجنت.. وفاة أب ونجله في حادث تصادم سيارة بمقطورة في أسوان

تصادم سيارة - أرشيفية
تصادم سيارة - أرشيفية

شهد طريق البصالي بمركز كوم أمبو شمال أسوان مساء اليوم الأربعاء وقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب وسيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شخص ونجله ، وتم نقل جثمانهما إلى المشرحة العمومية .

وكان قد تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مقطورة قصب وسيارة ملاكي بطريق البصالي التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع شخصين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل  جثامين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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وفيات

وتبين أن المتوفين هم صلاح فتح الله أحمد 54 سنة ، وزياد صلاح فتح الله 26 سنة، وتم إيداع الجثامين بمشرحة كوم أمبو المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرر محضر بالواقعة .

وتوجهت الأجهزة المختصة إلي مكان الحادث لمعاينته ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

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