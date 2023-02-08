صافرات الإنذار تدوي في عموم العراق.. ماذا يحدث؟

غدا..

أصدرت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق بيانا عاجلا قالت فيه : تنفيذا لأمر وزير الداخلية أنه سيكون اطلاق تجريبي لصافرات الإنذار المبكر في بغداد والمحافظات غدا الخميس.

وأفاد الدفاع المدني العراقي في بيان مقتضب له : ستكون صافرات الإنذار في تمام الساعة(١١٠٠) الحادية عشر صباحا مرة واحدة، لذا اقتضى التنويه والعلم.

وكان الدفاع المدني العراقي قد نشر في وقت سابق وصايا وارشادات للتعامل مع الهزات الأرضية وذلك بالتزامن من الزلازل التي شهدتها سوريا وتركيا



وتمثلت الوصايا في اخلاء المنازل والمباني السكنية فوراً والوقوف في الساحات الخالية والابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة أمنة عند اخلاء المنازل وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة إطلاقاً و الابتعاد عن الاسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الأعلانات المعلقة على المباني العالية وكذا الابتعاد عن الأعمدة والاسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة.





كما نصت الوصايا كذلك علي؛ في حال حصول الانهيارات وخصوصاًً في الابنية العالية ((لا سمح الله)) الابتعاد قدر المستطاع عنها تحسباً لحصول انهيارات تسلسلي وإيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف والابتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الأنفاق.

وشددت على موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في اخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج؛ مشيرة الي انه اذا كان الشخص خارج المنزل يجب أن لا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاًً يجب العودة الى المنزل.



كما طالبت بضرورة الابتعاد عن العمارات السكنية والابنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الأرضية وعدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط وخصوصاًً اذا انقطع التيار الكهربائي عنها.



واتمت الوصايا قائلة : وعند انتهاء الهزة الأرضية يجب الأنتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق انتهاء الهزة حدوث هزات أرتدادية أخرى.





