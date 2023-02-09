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فيديو جراف

أطيب شرير.. تاجر مخدرات يعلن تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا

صدى البلد

بعد وقوع زلزال سوريا وتركيا والذي اسفر عن الالاف من الضحايا والمصابين اعلنت العديد من الدول والمؤسسات الخيرية عن تقدمها لمساعدت المتضررين من الزلزال المدمر ومن بينهم هؤلاء تاجر مخدرات والذي اعلن عبر حسابه عبر تويتر انه سيتبرع بعائده الشهري من تجارة المخدرات لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا .

تاجر مخدرات يتبرع بعائده لضحايا الزلزال المدمر

ادعى تاجر مخدرات  بأنه سيتبرع  بكل عائده الشهري من تجارة المخدرات إلى المؤسسات الخيرة في تركيا وسوريا بعد تعرضهما للزلزال المدمر.

وقال تاجر المخدرات المجهول المعروف  باسم "روب سانتا"، عبر رسالة نصية نشرت عبر  صفحة بتويتر تدعى "@shottatexts"، أنه سيتبرع بكل دخله من تجارة المخدرات خلال هذا الشهر إلى الجمعيات الخيرية بـ تركيا و سوريا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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