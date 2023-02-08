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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عاجلة لتركيا وسوريا

امريكا
امريكا

أعلن وزير الخاجية الامريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء ، إرسال المزيد من المساعدات الأمريكية للشعبين التركي والسوري في الأيام القادمة.

وتستعد منظمة الصحة العالمية لإرسال فرقًا طبية وثلاث رحلات جوية من الإمدادات الطبية، بما في ذلك مجموعات علاج الإصابات الجراحية، إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر هذا الأسبوع.

وأضافت أن “وفدًا رفيع المستوى” في طريقه أيضًا إلى المنطقة للمساعدة في تنسيق استجابة منظمة الصحة العالمية.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية 3 ملايين دولار للمساعدة في دعم الاستجابة الطارئة وهي “تعمل مع شركاء لتوفير رعاية طبية متخصصة”، وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “مع الظروف الجوية والتوابع المستمرة للزلزال، نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح. الناس بحاجة إلى مأوى وطعام ومياه نظيفة ورعاية طبية للإصابات الناجمة عن الزلزال، وكذلك لاحتياجات صحية أخرى. رحلة واحدة في طريقها بالفعل إلى اسطنبول، بينما تستعد رحلة أخرى إلى دمشق للمغادرة”.

وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يجري التخطيط لرحلة ثالثة إلى دمشق.

سوريا تركيا أمريكا

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