في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

يحتفل العالم يوم 9 فبراير بـ اليوم العالمي لـ البيتزا، وتعتبر من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البيتزا بحشوات متنوعة في البيت.



مقادير عجينة البيتزا



٥كوب دقيق

3/4كوب ماء

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب سميد ناعم

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

زعتر جاف

ملح



طريقة تحضير عجينة البيتزا



في العجان نضع كل المكونات ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة سهلة التشكيل ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر

ملحوظة :-

يمكن أن نضع دقيق قمح مع الدقيق العادي



طريقة عمل صلصة البيتزا

المقادير :-

٦طماطم مبشورة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢عود زعتر فريش

ربع كوب ريحان فريش

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خل

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير صلصة البيتزا

في حلة على النار نضع القليل من زيت الزيتون ثم نضع البصلة والطماطم والثوم والملح والخل والقليل من الماء الساخن ونقلب ونتركها حتى تغلي ثم نضيف الريحان والزعتر والسكر والفلفل الأسود ونقلب ونتركها حتى تمام النضج.



طريقة عمل بيتزا تشيكن باربيكيو



المقادير :-

عجينة بيتزا

صلصة بيتزا

جبنة موتزاريلا

دجاج مكعبات

(الصوص)

٢ملعقة كبيرة زبدة

٢ملعقة كبيرة دقيق

٢كوب حليب

باربيكيو صوص

زعتر جاف

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير :-

نفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالسميد ونضع عليها صلصة البيتزا ثم نضع الدجاج "مشوح" والجبنة الموتزاريلا وندهن الأطراف بزيت الزيتون ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الصوص وبالهنا والشفا

(لعمل الصوص)

في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق والحليب ثم نضع التوابل كلها والباربيكيو صوص ونقلب حتى يتكون صوص بشاميل ثقيل.



طريقة عمل بيتزا بيبروني



المقادير :-

عجينة بيتزا

صلصة بيتزا

جبنة موتزاريلا

بيبروني

مشروم شرائح

طريقة التحضير :-

نفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالسميد ثم نضع عليها صلصة البيتزا ثم نضع الجبنة الموتزاريلا والبيبروني والمشروم وندهن الأطراف بزيت الزيتون ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.



طريقة عمل بيتزا سوبر سوبريم



المقادير :-

عجينة بيتزا

صلصة بيتزا

جبنة موتزاريلا

لحمة مفرومة

طريقة التحضير :-

نفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالسميد ثم نضع عليها صلصة البيتزا والجبنة الموتزاريلا واللحمة المفرومة "نية أو معصجة حسب الرغبة" وندهن الأطراف بزيت الزيتون ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

اليوم العالمي لـ البيتزا

اليوم العالمي لـ البيتزا

اليوم العالمي لـ البيتزا

اليوم العالمي لـ البيتزا