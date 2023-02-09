لا مفاجآت.. تعليق صادم من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الأهلي أمام الريال

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عن هزيمة الأهلي امام ريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
وكتب في تغريدة: "لا مفاجآت. فوز متوقع للريال لكن النتيجة غير معبرة عن تسيد الأهلي الشوط الثاني باستثناء الدقائق الأخيرة التي ذكرنا فيها الريال من خلال هدفه الثالث بجيل ديستفانو وبوشكاش الأهلي أدى شوطا ثانيا يليق به وبمكانته ولولا إهدار الفرص لكانت المفاجأة".
وتأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.