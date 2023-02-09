لا مفاجآت.. تعليق صادم من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الأهلي أمام الريال

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عن هزيمة الأهلي امام ريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب في تغريدة: "لا مفاجآت. فوز متوقع للريال لكن النتيجة غير معبرة عن تسيد الأهلي الشوط الثاني باستثناء الدقائق الأخيرة التي ذكرنا فيها الريال من خلال هدفه الثالث بجيل ديستفانو وبوشكاش ‏الأهلي أدى شوطا ثانيا يليق به وبمكانته ولولا إهدار الفرص لكانت المفاجأة".

وتأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.