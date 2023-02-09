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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلزال المدمر.. الرئيس التركي يتفقد المناطق المتضررة في ولايتي هاطاي وأضنة

الرئيس التركي
الرئيس التركي

قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، بتفقد مناطق متضررة من الزلزال في ولايتي هاطاي وأضنة جنوب البلاد.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقد مؤتمر لجمع الأموال للاشخاص و العائلات المنكوبة في تركيا وسوريا، جراء الزلزال المدمر، حسبما أفادت “CNN”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن المؤتمر في بيان، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن أولوية الكتلة الآن "العمل على مدار الساعة لإنقاذ أرواح قدر الإمكان في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الناس عالقين تحت الأنقاض".

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