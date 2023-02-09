النتائج نهاية فبراير|استفتاء حول الشركات الرائدة بمصر في معدلات التصدير خلال 2022

الأكثر فعالية وتأثيرًا بالسوق العالمية

أطلقت منصة إيجي إكسبورتر التجارية والمعنية بفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية حول العالم الاستفتاء السنوي الذي يحدد الشركة المصرية الأكثر فعالية والمؤثرة في الأسواق العالمية وحققت أعلى نسبة صادرات مصرية خلال 2022.

وقالت الدكتورة دعاء الشرقاوي مدير التطوير بإيجي إكسبورتر إن هذا الاستفتاء يهدف الى تسليط الضوء على نماذج الشركات الناجحة في السوق المصرية وحققت أعلى صادرات جعلتها في مرتبة الخمسة الكبار من حيث نسبة الصادرات في قطاعها خلال 2023.

وأضافت دعاء الشرقاوي أن استفتاء منصة إيجي إكسبورتر التجارية تم من خلال تقسيم الشركات المصرية المصدرة الأكبر تأثيرا في الاسواق العالمية حسب قطاعها الى 15 قطاعا ومنها الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والأدوية والحرف اليدوية والنسيج والملابس والحاصلات الزراعية والطباعة والتغليف وغيرها .

النتائج نهاية فبراير

وأوضحت أنه سيتم الاعلان عن نتائج الاستفتاء الذي بدأ أواخر يناير الماضي نهاية شهر فبراير الجاري وتكريم الفائزين ومنحهم باقات خدمية للوصول الى المستوردين والاسواق المستهدفة لتصدير المنتج المصري إليها .