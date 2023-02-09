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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يطالب المجلس العربي للمياه ببحث تأثير إنشاء السدود الضخمة على النشاط الزلزالي

كلمة أبو العينين
كلمة أبو العينين في المجلس العربي للمياه

عبر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته لدعوة المجلس العربى للمياه له وتكريمه، كما عبر عن سعادته بتطلعات المجلس ومشاركاته فى المجتمع.

وأضاف أبو العينين أن احتباس المياه جعل السوريين يعانون وتركيا أيضا فى ظل الأزمة الحالية، ومصر كذلك تعاني بسبب أزمة سد النهضة.

ولفت إلى أن المياه ستلعب دورًا هامًا فى توليد الطاقة بالهيدروجين، وطالب المجلس العربي للمياه بضرورة بحث تأثير إنشاء السدود الضخمة على النشاط الزلزالي في عالمنا العربي خاصة إنه تم إنشاؤها بشكل غير مدروس.

وأكد وكيل مجلس النواب على ضرورة الضغط على أصحاب القرار ليصل صوتنا، وكذلك التطرق لموارد غير معتادة للمياه.

وأشار إلى أنه سيطلق مع المجلس جائزة لتشجيع الشباب للابتكار والإبداع في مجالات المياه، وتمنى أن تكون الجائزة كل ٦ شهور أو كل سنة لنستطيع استغلال قدرات الشباب وتبنى المبدعين.

وكان قد كرم المجلس العربي للمياه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لإسهاماته الكبيرة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا المياه.

وأعلن الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه عن إطلاق جائزة هذا العام للمبدعين باسم النائب محمد أبو العينين الذى يتولى تمويل الجائزة لتشجيع الشباب والدعوة للاختراع والابداع فى مجالات المياه.

وقال حسين العطيفى، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن النائب محمد أبو العينين له اسهامات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولفت إلى أنه سيتعاون مع المجلس فى مجالات مشتركة لتشجيع الشباب وتأهيل الكوادر فى سوق العمل فى ظل التحديات الموجودة وتغيرات المناخ.

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