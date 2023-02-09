تفاصيل أولى حلقات برنامج "سعد مولعها نار" .. اليوم

يستضيف الفنان سعد الصغير، اليوم في العاشرة مساء في أولى حلقات برنامج سعد مولعها نار في موسمه الجديد على قناة الشمس لأول مرة منشدا دينيا يدعي لؤي الدمرداش، وتحدث من خلال البرنامج عن مدى اهتمامه بالانشاد الديني بالاضافة إلى تقديمه عددا من الأغاني والابتهالات الدينية .

وجدد مؤخرا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددا كبيرا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم لهم المساعدات .

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

كان سعد الصغير أعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسرحية "كازانوفا" التى تم عرضها فى السعودية مؤخرًا وهى من بطولة الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودى أعحب بشخصيته ضمن أحداث المسرحية والتى تعرض بسببها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى وبسبب دوره داخل أحداث المسرحية .