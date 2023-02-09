خبير النفط العالمي: أسعار المواد النفطية ستتأثر بعد زلزال تركيا

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن سوق النفط العالمية ستتأثر بعد كارثة زلزال تركيا وسوريا.

وأضاف ممدوح سلامة في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار المواد النفطية تتأثر دائما بأي حادث سياسي أو كارثة طبيعية مثل التي حدثت في تركيا.

وتابع، أن هناك حوالي 650 ألف برميل من النفط تأتي يوميا إلى أذربيجان والذي يمر بالساحل التركي، وهو ما يجعل زلزال تركيا مؤثرا على أسعار النفط.

واستطرد، أنه حتى بدون زلزال تركيا، فإن أسعار النفط كانت تتجه إلى الارتفاع، بسبب قوة الاقتصاد العالمي، وقوة الطلب على النفط في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك أخبار مطمئنة مؤخرا، وهو عودة الصين إلى أسواق النفط.

