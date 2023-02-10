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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة هيمنة الدولار.. الصين والبرازيل توقعان اتفاقية لاستخدام الرنمينبي

صدى البلد

أعلن البنك المركزي الصيني عن توقيع مذكرة تعاون مع البنك المركزي البرازيلي بشأن استخدام الرنمينبي في المعاملات التجارية عبر الحدود.

وتسهل تلك الاتفاقية من استخدام الرنمينبي في المعاملات التجارية عبر الحدود بين الشركات الصينية والبرازيلية والمؤسسات المالية، مما يزيد من تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين البلدين. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

وقد نمت أهمية الرنمينبي كعملة بديلة في المعاملات الدولية في السنوات الأخيرة وسط قيود متزايدة على استخدام الدولار من قبل الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، وقعت بكين مذكرة تعاون مماثلة مع لاوس. كما وقعت شركة غازبروم الروسية والشركة الوطنية الصينية للبترول اتفاقية مماثلة، تهدف إلى دفع تكاليف نقل الغاز الروسي بالروبل واليوان.

وفي وقت سابق، أعلنت دول البريكس الخمس عن إجرائهم لإجتماع لمناقشة إنشاء عملة موحدة، وذلك في ظل الانقسامات الدولية التي يشهدها العالم والأوضاع الاقتصادية المتوترة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. ولمواجهة ارتفاع سعر الدولار وهيمنته على الاقتصاد العالمي وسعيا لتقليل الاعتماد عليه.

كما قال وزير الخارجية الروسي لافروف، إن دول البريكس قدمت مؤخرا بعض المقترحات بشأن طرق تسوية العملات وتدرس إنشاء نظام صرف عملات في البريكس.

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