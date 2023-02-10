أكثر من 22300 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

في الوقت الذي تحاول فيه فرق الأنقاذ في البحث عن الناجيين في أسرع وقت ممكن، ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا إلى أكثر من 22300 قتيل.

كما ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال الفتاك في تركيا إلى 18342 شخصا، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 74 ألفا مصاب.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية تعلن أن 1509 هزات ارتدادية في البلاد أعقبت وقوع الزلزال الرئيسي.

وفي سوريا ، تم الإبلاغ عن 3377 حالة وفاة حتي الأن.

ووصلت طائرتان إماراتيتان وواحدة تونسية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال، حسب وكالة الأنباء السورية .

وأفاد مراسل "سانا" أن الطائرة الإماراتية تحمل 87 طناً و 420 كيلو جراماً من المواد الغذائية والإغاثية للمتضررين جراء الزلزال.

كما تحمل الطائرة التونسية التي وصلت لمطار حلب أدوية وأغطية ومواد غذائية وأجهزة طبية بوزن 8 أطنان و300 كغ للمتضررين جراء الزلزال.