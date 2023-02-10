عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 22300 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

حصيلة جديدة للضحايا
حصيلة جديدة للضحايا

في الوقت الذي تحاول فيه فرق الأنقاذ في البحث عن الناجيين في أسرع وقت ممكن، ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا  إلى أكثر من 22300 قتيل.

كما ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال الفتاك في تركيا إلى 18342 شخصا، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 74 ألفا مصاب.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية تعلن أن 1509 هزات ارتدادية في البلاد أعقبت وقوع الزلزال الرئيسي.

وفي سوريا ، تم الإبلاغ عن 3377 حالة وفاة حتي الأن.

ووصلت طائرتان إماراتيتان وواحدة تونسية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال، حسب وكالة الأنباء السورية .

وأفاد مراسل "سانا" أن الطائرة الإماراتية تحمل 87 طناً و 420 كيلو جراماً من المواد الغذائية والإغاثية للمتضررين جراء الزلزال.

كما تحمل الطائرة التونسية التي وصلت لمطار حلب أدوية وأغطية ومواد غذائية وأجهزة طبية بوزن 8 أطنان و300 كغ للمتضررين جراء الزلزال.

تركيا الامارات سوريا مساعدات تونس دمشق الكوارث المواد الغذائية مواد غذائية سانا التونسية كوارث وكالة الأنباء السورية الاماراتي الزلزال المدمر الزلزال لمواد الغذائية وكالة الأنباء حصيلة جديدة مساعدات إغاثية ضحايا الزلزال الدوليين إغاثية لمتضرري الزلزال عدد ضحايا الزلزال سوريا وتركيا إدارة الكوارث التركية ضحايا الزلزال المدمر الكوارث التركية وقوع الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

مصطفى يونس يوجه نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

ترشيحاتنا

بعد امتلاك السعودية لنيوكاسل| قطر تخطط لشراء أكبر نادي إنجليزي مقابل 216 مليار جنيه

وزير الأوقاف: الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية فهو الغني المغني

مجلس الوزراء: تعاملنا مع 7800 شكوى أمنية.. و17500 بشأن الإسكان

الشكاوى الحكومية: تلقينا 17 ألف طلب واستغاثة بشأن الحماية الاجتماعية والصحة

حالة الطقس| استمرار الأجواء الباردة وأمطار بالسواحل والوجه البحري

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يستدرج بلوزداد لتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج لا تعرف الرحمة| قساة القلب.. هل أنت منهم؟

بألوان مبهجة.. نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة| شاهد

وجبة اقتصاية.. طريقة عمل حواوشي البطاطس بمذاق لا يقاوم

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ