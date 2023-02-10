وفاة سيدة أردنية جراء الزلزال في تركيا

قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، إنه منذ وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، يوم الاثنين الماضي، وجميع البلدان العربية وبينهم الأردن يسعون إلى مساعدة البلدين.

وأضافت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية، خلال ظهورها في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالأمس تأكد وفاة سيدة أردنية في تركيا جراء الزلزال، بعدما تم العثور على جثمانها تحت الأنقاض.

وتابعت، أن وزارة الخارجية الأردنية، أرسلت فريقا قنصليا في تركيا إلى أنطاكيا، من أجل معرفة إذا كان هناك مزيد من الأردنيين العالقين أو المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأردفت، أن الجالية الأردنية في تركيا كبيرة جدا وموزعة، ولكن غالبيتهم يتواجد في أنقرة واسطنبول، والعدد قليل في أنطاكيا أو هاتاي، والمناطق التي وقع بها الزلزال.