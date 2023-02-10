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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفهوم حسن العشرة وتجسيد رسول الله لها في حياته.. محمد كيلاني يوضح

الشيخ محمد كيلاني
الشيخ محمد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف الأسبق

تحدث الشيخ محمد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عن حسن العشرة، قائلا: حسن العشرة المقصود به حفظ الجميل أو الوفاء وهذا من أنبل وأجمل الأخلاق.

 

وأوضح أن حسن الخلق والعشرة من أهم الصفات والأخلاق التي نحتاجها في وقتنا هذا، في ظل انتشار العداوات بين الأشقاء وانتشار الطلاق والمشاكل.

وأضاف "محمد الكيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن رسول الله ضرب لنا مثالا واضحا في حُسن العِشرة، فـ رسول الله أحسن العشرة مع زوجاته في حياتهم وبعد وفاتهم، مستشهدا بتعامل رسول الله مع أحد صديقات السيدة خديجة بعد وفاتها.


وأكمل: رسول الله كان يحب اولاده حبا شديدا، مستشهدا بتعامل رسول الله مع إبنته فاطة، متابعا: كان ويقبلها ويجلسها بجواره.

 

حسن العشرة وزارة الأوقاف محمد كيلاني حسن الخلق اخبار التوك شو

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