قبل شهر رمضان..كيفية تخزين الطعام بأمان في الفريزر؟

مع قرب بداية شهر رمضان تحرص الكثير من السيدات على تخزين بعض الأطعمة و الخضروات في الفريزر مما يسهل عليهم عمل العديد من الوصفات و الأكلات المختلفة بالأخص في العزائم و الولائم.



يمكن أن يساعدك الطعام المجمد في الفريزر على تقليل الهدر غير الضروري ، مما يوفر لك الوقت والمال، لكن من المهم تخزين الطعام بشكل صحيح في الفريزر لتحقيق أقصى استفادة منه.

بدءًا من إعداد طعامك للتجميد الخالي من المتاعب إلى إذابة الجليد بشكل صحيح قبل الطهي ، فإننا نعرض بعض النصائح الأساسية للحفاظ على طعامك مخزّنًا بأمان في الفريزر.

ما هي درجة الحرارة التي يجب ضبط الفريزر عليها؟



إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من طعامك ، فيجب أن تتراوح درجة الحرارة في المجمد الخاص بك بين -18 درجة مئوية و -20 درجة مئوية.

في نطاق درجة الحرارة هذا ، سيتم تخزين طعامك بأمان ، حيث تمنع البرد معظم البكتيريا من النمو أو إنتاج السموم ، كما يتم إبطاء التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى التلف.

تحضير الطعام للتجميد



إذا كنت تريد أن يكون الطعام الذي تقوم بتجميده في أفضل حالاته عند تذويبه ، فإن اتباع هذه الإرشادات البسيطة سيساعدك:

قم بالتجميد مبكرًا للنضارة كلما اقتربت من ذروة جودته ، كلما كان المنتج أفضل عند فك التجميد، جرب وحدد الطعام الذي لن تستخدمه على الفور واحصل عليه في الفريزر في أسرع وقت ممكن.



لا تتجاهل تواريخ الاستخدام ، تأكد من تجميد الطعام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، تذكر أن التجميد لن يقضي على البكتيريا والسموم ، لذا فإن أي منها قد نشأ على طعامك بعد تاريخ انتهاء الصلاحية سيظل موجودًا بمجرد إذابته. لا تخاطر به.



يُغلف جيدًا لأن حرق المجمد البارد ناتج عن ملامسة الهواء لسطح الطعام داخل الفريزر، للمساعدة في منع حدوث ذلك والحفاظ على الجودة ، ضع الطعام في حاويات محكمة الغلق أو أكياس التجميد أو قم بتغطيتها بشكل صحيح بغلاف الفريزر.



تعامل مع بقايا الطعام بشكل صحيح يجب تركها لتبرد على المنضدة لمدة 1-2 ساعة كحد أقصى قبل التجميد. خلاف ذلك ، فإن دفء الطعام المطبوخ مؤخرًا سيرسل درجة الحرارة في المجمد إلى الارتفاع الشديد، لن يؤثر ذلك فقط على جودة الأطعمة الأخرى بالداخل عن طريق إذابته قليلاً ، ولكنه أيضًا سيجبر المجمد الخاص بك على العمل بجدية أكبر ليبرد ، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة الخاصة بك، ضع في اعتبارك تقسيم بقايا الطعام إلى أجزاء فردية ، حتى تتمكن من تذويب ما تحتاجه لاحقًا.



اختر الأطعمة الصديقة للمجمد ليست كل الأطعمة مناسبة للتجميد، قم بتسميتها إن تحديد الأطعمة التي تتكون منها تلك الكتلة المجمدة في كيس المجمد المتجمد يمكن أن يكون مهمة صعبة ، خاصة بعد شهور من وضعها بالداخل، يساعد وضع الملصقات على الأكياس قبل التجميد في التخلص من التخمين.



لماذا التجميد السريع مهم



كلما كان الطعام يتجمد بشكل أسرع ، زادت احتمالية الحفاظ على جودته عند إذابته.

الأطعمة التي تتجمد ببطء شديد سوف تتطور إلى بلورات ثلجية ، ويمكن أن تتسبب في تلف الأطعمة أثناء الذوبان، على سبيل المثال قد تجد لحومًا مجمدة ببطء تقطر وتفقد رطوبتها أثناء تذويبها.

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كيفية احتواء المزيد من الطعام في الفريزر الخاص بك

غالبًا ما يتطلب إفساح المجال داخل درج الفريزر لبقايا الطعام أو حوض الآيس كريم مهارات حل الألغاز التي من شأنها أن تشاهد ألعابًا رائعة في Krypton Factor أو Crystal Maze.

لكن هذه النصائح السريعة يمكن أن تجعل من السهل العثور على مساحة أكبر قليلاً عند الحاجة:

قم بإزالة العبوة قم بإزالة كل الصناديق التي يمكنك تخزينها قبل تخزينها للمساعدة في توفير مساحة أكبر.

قم بتجميد أكياس الفريزر المملوءة بشكل مسطح من طعامك على المنضدة لإخراج الهواء الزائد ، ثم تأكد من إحكام إغلاقها بشكل صحيح قبل تجميدها بشكل مسطح.

استخدم الحجم الصحيح للحاوية وفر مساحة عن طريق اختيار أقرب حجم للحاوية ذات الحجم الصحيح لأي بقايا تخزنها.

قم بإذابة الثلج بانتظام سيشغل تراكم الثلج مساحة يمكن أن يتواجد فيها الطعام.

الأطعمة التي يمكنك تجميدها ولا يمكنك تجميدها

ستساعدك معرفة الأطعمة التي يمكنك تجميدها والتي لا يمكنك تجميدها على توفير المساحة ومنع الهدر، يوجد أدناه عدد قليل منهم فقط.

الأطعمة التي لا يمكنك تجميدها

الطعام المقلي - سيتسرب الزيت من خلاله ، ويترك الطعام رطبًا ويغير نكهته.

سلطة خضراء - سيتحول الخس إلى غلوب إذا تم تجميده.

يمكن تجميد الأعشاب - مثل الريحان والثوم المعمر ، لكنها ستكون مناسبة فقط لإضافتها إلى أطباق الطهي بدلاً من التزيين.

المايونيز - والصلصات الأخرى المصنوعة من البيض سوف تنفصل وتتخثر عند التجميد.

الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء - مثل الخيار وبراعم الفاصوليا والفجل - سوف تصبح رطبة.



الأطعمة التي يمكنك تجميدها

البيض ولكن ليس في قشرتها، قم دائمًا بتكسيرها في حاويات أو أكياس آمنة للاستخدام في المجمد، إذا تم حفظ البيض في قشرته ، فسيتمدد ويتشقق مما يجعله غير صالح للأكل.

معكرونة مطبوخة - لكن تأكد من طهيها جيدًا مسبقًا وإلا ستصبح طرية، حاولي تقليبها في القليل من زيت الزيتون أيضًا، بهذه الطريقة لا ينبغي أن تلتصق ببعضها البعض بنفس القدر

الخبز - باستثناء الأصناف المقرمشة يمكن تجميدها لحوالي ثلاثة أشهر، قطعيها إلى شرائح قبل التجميد حتى تتمكني من وضعها مباشرة في المحمصة.

المعجنات النيئة - يمكن تجميدها لمدة ستة أشهر تقريبًا ولا تستغرق سوى ساعة واحدة لتذويبها.

الزبادي والقشدة - على الرغم من أنه من الأفضل استخدامهما للطهي بعد التجميد حيث يمكن أن ينفصل كلاهما ويصبح متكتلًا بمجرد إذابة الجليد.

بمجرد أن يتم تعبئة الفريزر الخاص بك بشكل أنيق بالأطعمة الصديقة للمجمد في أكياس تحمل علامات ، فإن الشيء التالي هو التفكير في كيفية إذابة التجميد جاهزًا للطهي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التجميد يوقف نمو البكتيريا ، إلا أنه لا يقتلها، عندما يذوب الطعام المجمد ويخرج من حالته النائمة ، يمكن أن تبدأ البكتيريا في التطور مرة أخرى.

هذا هو السبب في أن إزالة الجليد عن الأطعمة المجمدة بشكل صحيح هو جانب أساسي للحفاظ على سلامة الأغذية.

كيفية تذويب الطعام بأمان

عند إخراج طعامك من المجمد ، من المهم إذابة الثلج منه بأمان قبل طهيه أو تناوله.

الطريقة الأكثر أمانًا لإذابة الطعام هي وضعها في الثلاجة، من الأفضل التخطيط مسبقًا لذلك والسماح بوقت كافٍ لإذابة الطعام تمامًا، يمكن أن تذوب العناصر الصغيرة بين عشية وضحاها ، لكن يمكن أن يستغرق البعض الآخر يومًا أو يومين، يمكن أن تستغرق العناصر الكبيرة مثل الديوك الرومية ما يصل إلى أربعة أيام حتى تذوب تمامًا في الثلاجة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك إذابة الطعام في الميكروويف باستخدام إعداد التذويب، إذا اخترت هذه الطريقة ، فتأكد من استعدادك لطهيها على الفور بعد ذلك لأن الميكروويف قد يرفع درجة حرارة الطعام إلى مستوى يمكن أن تبدأ فيه البكتيريا في الازدهار.

تجنب إذابة تجميد الطعام في درجة حرارة الغرفة ، حيث أن معظم البكتيريا الموجودة في طعامك تنمو في درجات حرارة تزيد عن 8 درجات مئوية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

تأكد من إذابة طعامك تمامًا قبل الطهي، قد لا يتم طهي الطعام المذاب جزئيًا بالتساوي ، مما يعني أن البكتيريا الضارة يمكن أن تنجو من عملية الطهي، يمكن أن تبدو مطبوخة من الخارج ، لكنها تظل مجمدة من الداخل.

يجب إعادة تسخين الطعام الذي تم فك تجميده مرة واحدة فقط ، لأنه كلما زاد عدد مرات تبريد الطعام وإعادة تسخينه ، زادت مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي، يجب أن تهدف أيضًا إلى تناوله في غضون 24 ساعة.



المصدر:.which.co.uk