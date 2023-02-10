الأورمان تستكمل تنفيذ نشاطها الطبي لعلاج غير القادرين بالفيوم

قرر مجلس إدارة جمعية الأورمان تحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، استكمال نشاط الجمعية الطبى في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماما لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

وأكدت الأستاذة حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تواصل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الفيوم حيث تستهدف خلال شهر فبراير إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في المحافظات المختلفة وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحى القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليا ودوليا وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار شعبان إلى انه في مجال العيون واصلت الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة الفيوم لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وياج وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تماما.





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